فتوح يخرج من حسابات جوميز الفنية مؤقتا بسبب الإصابة

حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك، فترة غياب أحمد فتوح نجم فريق الكرة الأول بالنادي، ويغيب اللاعب لفترة تصل إلي 4 أسابيع .

وتأكد غياب أحمد فتوح وخروجه من حسابات المدرب جوزية جوميز في جميع مباريات الزمالك بشهر فبراير الجاري سواء محلية أو أفريقية .

وتعرض أحمد فتوح لمزق في العضلة الخلفية اثناء تواجده مع المنتخب الوطني الأول، ويواصل اللاعب تدريباته في الفترة الحالية بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة .

ومن المقرر أن يعتمد جوميز على محمد عبدالشافي كلاعب أساسي في الجبهة اليسري بالزمالك، مع تصعيد لاعبين من قطاع الناشئين لحين عودة فتوح من الإصابة .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك لمباراة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في اللقاء المقرر له 19 من الشهر الجاري .