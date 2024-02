أمير المصري يشارك بفيلم See it Say it في مهرجان SXSW العالمي

أعلن مهرجان SXSW عن العرض العالمي الأول لفيلم See it Say it لأمير المصري ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان التي تقام فاعليتها ما بين ٨ ل ١٦ مارس في اوستن تكساس – الولايات المتحدة.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC, Peacok, NBC والمسلسل بطولة أمير المصري، سوران جونز، روز ليزلي، جاري لويس.

يـذكر أن أمير المصري كان قد أعلن مشاركته في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.