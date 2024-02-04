تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الاسبوع، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 40.3 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب، ليسجل في الختام 1.971 تريليون جنيه

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 3.03%، ليغلق عند مستوى 27,573.5 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.02%، ليغلق عند مستوى 11,740.46 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 5,382.5 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 2.7% ليغلق عند 33,483.77 نقطة، بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 6,683.1 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.23%، ليغلق عند مستوى 9,384.41 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين االعرب والاجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 47.9 مليون جنيه، 23.7 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 71.6 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 992.2 مليون سهم، من خلال 182.4 ألف صفقة منفذة.