معرض الكتاب.. عمرو الشوبكي: محمد صلاح استطاع التأثير في الثقافة العربية

شهدت قاعة فكر وإبداع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ،55 ندوة لمناقشة كتاب "عالم مو.. عندما يركل الفلاسفة الكرة" للدكتور ياسر قنصوة، شارك في المناقشة كل من الدكتور عمرو الشوبكي، والناقد طارق إمام، والدكتور مجدي الجزيري، بينما قام بإدارة الندوة الدكتور أحمد عبد العال عمر.

أكد الكاتب الدكتور عمرو الشوبكي أن تطوير كل الصناعات يعتبر أمرًا غير وارد، ولكن يمكن التركيز على صناعات معينة لتحقيق تقدم وابتكار، مما يمكن الدولة من أن تبرز بتميز في هذه الصناعات. واستخدم محمد صلاح كنموذج لتوضيح الفكرة، حيث يمكن تطبيق نفس المبدأ على تجربته في مجال كرة القدم. يتعين علينا التركيز على تطوير عناصر اللعبة ودعم الاتحادات الكروية بآليات محددة، مما يؤدي إلى استثمار فعال في هذا المجال، مما يسهم في نشر نماذج ناجحة مثل محمد صلاح وتعزيز الاحترافية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن محمد صلاح لا يقتصر تأثيره على المجتمعات الغربية فقط، بل استطاع أيضًا التأثير في الثقافة العربية. وأوضح أن صلاح لم يقتصر على التأثر بالمجتمعات الغربية فقط، بل قام بتطوير ذاته، وهذا التأثير والتأثير في تطبيقه على منظومة كرة القدم، أدى إلى تأثير إيجابي يظهر في نجاح العديد من اللاعبين المصريين والأفارقة والقادمين من أمريكا الجنوبية في تلك المجتمعات الغربية.