موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا في أول ارتباط رسمي منذ فترة طويلة عقب فترة التوقف الدولي بسبب بطولة أمم أفريقيا 2023.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم 16 فبراير الجارس في الجزائر ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتقام المواجهة في الجزائر.

وأعلن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وقال مدير الكرة أن هناك تنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وجميع متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

ولم يحدد الجهاز الفني للاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر موعد السفر إلى الجزائر وسيتم الاعلان عن كل التفاصيل خلال الساعات المقبلة استعداداد للمباراة التي تقام المباراة يوم 16 فبراير في الجزائر.

ويتصدر الأهلي جدول رتتيب المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات بينما يمتلك شباب بلوزداد 4 نقاط من 3 مواجهات ايضا ويحتل فريقا يانج افريكانز التنزاني وميدياما الغاني 4 نقاط لكل منهما ولكن من 4 مباريات.