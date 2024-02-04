ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسين لبيب يحضر مران الزمالك بعد تولي جوميز تدريب الفريق

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على حضور مران الفريق اليوم الأحد، بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وجاء حضور لبيب من اجل دعم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزية جوميز، ودعم اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري وكأس الكونفيدرالية في الأيام المقبلة .

من حضور حسين لبيب مران الزمالك اليوم الأحد

وتمني لبيب التوفيق للمدرب الجديد واللاعبين خلال الفترة القادمة مع الزمالك سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي .

كما حرص على متابعة مران اليوم، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، حسين السيد، واحمد خالد، وهاني شكري .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

حسين لبيب الزمالك جوزيه جوميز أيمن مصطفى