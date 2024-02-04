حسين لبيب يحضر مران الزمالك بعد تولي جوميز تدريب الفريق

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، على حضور مران الفريق اليوم الأحد، بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وجاء حضور لبيب من اجل دعم الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزية جوميز، ودعم اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري وكأس الكونفيدرالية في الأيام المقبلة .

من حضور حسين لبيب مران الزمالك اليوم الأحد

وتمني لبيب التوفيق للمدرب الجديد واللاعبين خلال الفترة القادمة مع الزمالك سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي .

كما حرص على متابعة مران اليوم، أعضاء مجلس إدارة الزمالك، حسين السيد، واحمد خالد، وهاني شكري .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .