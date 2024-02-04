سامح شكري: مصر مقبلة على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم وزير الخارجية الفرنسي، وجرى استعراض العلاقات الفرنسية المصرية على خلفية العلاقات التي تربط البلدين، فالعلاقة بين البلدين لها دعائم قوية في التاريخ، واتصال ثقافي وحضاري ممتد يعزز العلاقة ويجعلها بمرتبة أعلى بالثقة المتبادلة والعمل المشترك سواء سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا.

وأضاف وزير الخارجية خلال حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تتطلع لتطوير هذه العلاقة، ومصر لديها رؤية مشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية والتنسيق في الإطار المتعدد في ضوء العلاقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي ومركز فرنسا المرموق الريادي بالاتحاد، خصوصا وأن مصر مقبلة على علاقة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد أن دعم فرنسا لمصر بالاتحاد الأوروبي من الأمور المهمة جدا.

