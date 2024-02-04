ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

سماح إبراهيم
سماح إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024، حيث تتم أعمال رصد درجات امتحانات الشهادة، وأنه يجري مراجعتها بكل دقة حتى موعد إعلان النتيجة.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية سيكون مع نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من المحافظ، مشيرة إلى  أنه من المقرر أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه يتم الآن الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة 113 ألف طالب وطالبة في 9 مواد، وتتم اعمال المراجعة وأعمال رصد وتجميع الدرجات بكل دقة حتى يحصل كل طالب على حقه ودرجته الفعلية.


ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب وأولياء الأمور على رابط مديرية التربية والتعليم في القليوبية عبر الرابط التالي: https://qalubiaedu.org/
 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول موعد نتيجة الشهادة الإعدادية