موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 -2024، حيث تتم أعمال رصد درجات امتحانات الشهادة، وأنه يجري مراجعتها بكل دقة حتى موعد إعلان النتيجة.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية سيكون مع نهاية الأسبوع الجاري عقب اعتمادها من المحافظ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية مع نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه يتم الآن الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة 113 ألف طالب وطالبة في 9 مواد، وتتم اعمال المراجعة وأعمال رصد وتجميع الدرجات بكل دقة حتى يحصل كل طالب على حقه ودرجته الفعلية.



ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب وأولياء الأمور على رابط مديرية التربية والتعليم في القليوبية عبر الرابط التالي: https://qalubiaedu.org/

