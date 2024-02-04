الجهاز الإداري بالأهلي يُنهي إجراءات السفر إلى الجزائر

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الإداري يعمل على إنهاء الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم ١٦ من شهر فبراير الجاري.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

وواصل الفريق تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة غدا.