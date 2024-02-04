تنظيم ندوة توعوية خاصة بالسلامة المهنية في 110 مستشفى خلال شهر يناير

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل عن ما حققته فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية والعلاجية خلال شهر يناير الماضى ، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة العاملين والمترددين بالمنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث جرى خلال شهريناير الماضى 2024 تنظيم ندوات توعوية فى عدد 110 مستشفى ، بلغ عدد المستفيدين من العاملين خلالها 2000 مشارك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزة السلامة، والإهتمام بنشرثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية حفاظاً علىالأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن ..

وأوضحت الوزارة أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئةالعمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة قامت بتنفيذوحضور عدد من المبادرات في المنشآت بالتنسيق مع المديريات تحت شعار "سلامتك تهمنا" بفندق جراند اتون بالمنياوايضا بشركة المهن الطبية بفايد بالإسماعيلية ، كما وجهت الإدارة المركزية ، إداراتالسلامة والصحة المهنية بالمديريات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة لها ،والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت الصحية والعلاجية ، استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر ، وخطط الطوارئ والإخلاءوكيفية اعدادها والأمراض المهنية ..

جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامةوالخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراضالمهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات ، وعدة قرارات و منها : الإستراتيجية المصريةللسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل .

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