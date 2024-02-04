مراسل القاهرة الإخبارية: مخيم النصيرات تعرض إلى قصف إسرائيلي على مراحل

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ قطاع غزة بات الليلة على صفيح ساخن، فقد كانت من الليالي الأصعب من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الغارات والأحزمة النارية على مناطق عدة في القطاع.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي ياسر رشدي، أنّ مخيم النصيرات تعرض إلى قصف إسرائيلي على عدة مراحل ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، ان بلدة دير البلح مازالت تتعرض إلى غارات إسرائيلية متتالية وعنيفة حيث استهدفت عددا كبيرا من المنازل، وقبل قليل دار الحديث عن سقوط 5 شهداء وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكر، أن خان يونس تشهد توغلا إسرائيليا بعدد كبير من الآليات العسكرية في عدد من المحاور بالمحافظة، حيث تطلق هذه الآليات الرصاص والقذائف تجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة بالإضافة إلى تعرض حي الأمل وحي المنارة في المنطقة الغربية الجنوبية من خان يونس إلى عدد من الأحزمة النارية ما تسبب في حالة من الذعر في صفوف النازحين الذين يفترشون الخيام بالقرب من تلك الأحياء.

