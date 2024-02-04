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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تعليم الوادي" تستعد لاستقبال بطولة المدارس الرياضية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
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التقى سيد عبد العزيز،  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بحضور موجه عام التربية الرياضية، مجموعة من الموجهين ومعلمى التربية الرياضية والمعنيين .

يأتي ذلك فى إطار التجهيز والإستعداد لإستقبال  بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية والتى يجرى تنظيمها بمحافظة الوادى الجديد. 

 وخلال اللقاء، وجه سيد عبد العزيز بضرورة الاستعداد الجيد، لاستضافة هذا الحدث الرياضي الهام،  واستقبال وفود المحافظات المشاركة  لقضاء وقت  ممتع  على أرض المحافظة. 

 يشارك بالبطولة طلاب ألعاب القوى وكرة الطائرة وكرة القدم والهوكى والمصارعة الحرة والكاراتيه.

وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازى  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

التربية الرياضية التربية والتعليم التعليم بالوادى الجديد