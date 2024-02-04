عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاحد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان فلسطين في القلب.. رسالة من داخل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

"فلسطين في القلب.. القدس عربية" رسالة من داخل جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 شارك من خلالها بمجموعة متنوعة من الإصدارات العلمية والأنشطة التي جذبت زائرين كثر من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأكد الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: "نحن نقف أمام بانوراما الأزهر والتي هي مقر لمجموعة من الندوات التثقيفية والمهمة جدا والتي تجيب عن إشكاليات كثيرة بجانب أنها تضم إرث الأزهر التاريخي من خلال استعراض تاريخي".

تعدد الإصدارات والعناوين التي احتضنها الجناح الخاص بالطفل والأجنحة الدولية يمثل أحدث مستجدات وتطورات سوق النشر والاحتكاك مع الناشرين الدوليين.

إلى ذلك، قال الدكتور الخان بولوخوف سفير أذربيجان لدى مصر: "هذا واحد من الأحداث الثقافية الرائدة في المنطقة، لدينا فرصة واعدة في نشر الثقافة الأذربيجانية وصناعة الكتب باللغات المختلفة، واللغة العربية تحديدا، ومن دواعي سرورنا أن نمثل أذربيجان في المعرض للتعرف على أشخاص من ثقافات ودول مختلفة وليس فقط لنشر ثقافتنا والرؤى الخاصة بنا، وإنما أيضا للتعرف على كل المستجدات في عالم وصناعات الكتب".

