هيئات فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6512 فلسطينيا منذ "طوفان الأقصى"

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 6512 فلسطينيًا من الضفة الغربية منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان صحفي مشترك - أن حصيلة الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تنفذ خلال حملات الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، والقتل العمد، والاستيلاء على السيارات وسرقة الأموال.

وتشمل المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا.

بدوره.. قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، نفذوا 1593 اعتداءً، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح شعبان - في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" - أن قوات الاحتلال نفذت 1407 اعتداءات، فيما نفذ المستوطنون 186 اعتداء.

وأشار إلى أن الانتهاكات تركزت في محافظة الخليل بواقع 291 اعتداء، تلتها محافظة القدس بـ203 اعتداءات، ثم محافظة نابلس بواقع 200 اعتداء.. موضحا أن اعتداءات المستوطنين تركزت في محافظة الخليل بواقع 63 اعتداء، ونابلس 38، ورام الله 23.

وحذر شعبان من السياسة الجديدة التي تتبعها دولة الاحتلال هذه الأيام بمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي وفق الأوامر العسكرية، والتي تتعارض تماما مع القوانين الدولية السارية والتي تحكم عمل الاحتلال في الأرض المحتلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات حالت دون وصول الفلسطينيين إلى أكثر من نصف مليون دونم من أراضيهم نتيجة اعتداءات المستوطنين وإغلاقات قوات الاحتلال الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية في الفترة الأخيرة.