4 ملايين زائر.. مبيعات الكتب وأعداد الزائرين في معرض الكتاب تتخطى أرقام العام الماضي

أيام قليلة تفصلنا على نهاية الدورة الـ55 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت في 24 من يناير الماضي ، لاقت اقبالا كبيرا من الزائين والقادمين إلى المعرض حسبما ذكرت البيانات التي تصدرها يوميا الهيئة العامة للكتاب كان اخرها أمس السبت في يومه العاشر الذي تبين خلاله أن عدد المقبلين على فعاليات المعرض قارب 4 مليون زائر حتى يومه العاشر .

وبالمقارنة بين هذه الدورة والدورة الماضية فإننا نجد ان قياسا بعدد الزائرين فإن الدورة الماضية قد شهدت حتى نهاية المعرض ما يقرب من الـ الثلاثة مليون ونصف ، في حين أن نسخة معرض الكتاب في دورته الـ 53 قد بلغ عدد الزوار فيها حتى نهاية المعرض 2 مليون ونصف ، وبالمقارنة نجد ان عدد الزوار في تزايد مستمر مع كل دورة جديدة وفق ما رايناه في هذه النسخة التي قد تخطت في عدد الزوار عن سابقيها.

وفي المقابل نجد أن حجم المبيعات وصل في الدورة السابقة لمعرض الكتاب حسبما ذكرت الهيئة العامة للكتاب في بيانتها أنه وصل ألى بيع ما يقرب من 47 الف نسخة خلال العشرة أيام الاولى للمعرض بينما بلغت مبيعات قصور الثقافة 40 الف نسخة خلال 7 ايام من انطلاق فعاليات المعرض.

وفي المقابل نجد انه في هذه النسخة من فعاليات المعرض في دورته الـ 55 خلال بيانات الهيئة العامة للكتاب عن المعرض فقد ذكرت أن حجم المبيعات قد وصل خلال يومبن من انطلاق المعرض في أجنحة وزارة الثقافة إلى أكثر من 68 الف نسخة موضحة ان مبادرة الثقافة والفن للجميع التي تطلقها وزارة الثقافة في المعرض قد بلغت مبيعاتها 50 الف نسخة التي طُرح عدد منها بأسعار مُخفضة، تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيهًا، بينما حقق الهيئة العامة لقصور الثقافة 20 ألف نُسخة كتاب من مختلف العناوين التي تقدمها بقصور الثقافة وكان في المقدمة كتب طه حسين والدراسات المقدمة عنه ، بينما بلغت مبيعات المركز القومي للترجمة 5 آلاف نُسخة، وصندوق التنمية الثقافية وصل إلى 2000 نسخة،ووصل جناح دار الكتب والوثائق القومية إلى 1177 نسخة، شملت مجموعة متنوعة من المراجع والموسوعات العلمية والتاريخية في مختلف المجالات.