وكيل زراعة الشيوخ: قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية

قال المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قطاع الزراعة يُمثل ركيزة من أهم ركائز النهضة الاقتصادية، مطالبا بالدعم الحكومي لصغار المنتجين في المجال الزراعي والتيسير عليهم سواء من خلال دعم فني أو لوجيستي لتعظيم القيمة المضافة، لاسيما وأن مصر من أقدم الدول في هذا المجال.

وأشار "السباعي" في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه ، إلى النجاحات الإيجابية التي تحققت مؤخراً في ظل السياسة التصديرية إلا أن هناك لا تزال حلقة مفقودة، متسائلاً عما إذا كان هناك استراتيجية حقيقة لتحديث التصنيع الزراعي وتعظيم الصادرات والفائدة من المنتجات المصرية في ظل ما يحتاجه العالم من مواد غذائية، لاسيما في ظل التغيرات المناخية.

وقال وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: "لم نري حتي هذه اللحظة دعم واضح لصغار المنتجين في التصنيع الزراعي".