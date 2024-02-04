"العزاوي": قصف امريكا للعراق وسوريا سيشعل المنطقة

الأحد 04/فبراير/2024 - 01:16 م

قال الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعي جيدًا أن الأزمة في منطقة الشرق الأوسط تعتبر أزمة مركبة صنعتها بنفسها بدون أدنى شك، وقصف امريكا للعراق وسوريا سيشعل المنطقة

مشيرًا إلى أن القوى السياسية الحالية في العراق وتماهيها مع المشروع الأمريكي الإيراني وخطورته على أمن وسيادة العراق يحرج أي حكومة.

وأضاف العزاوي، خلال لقاءه في قناة "العربية الحدث"، أن الضربات التي حدثت بالأمس ليس هي من تحرج حكومة السيد السوداني، ولكن ما يحدث الآن من تماهي مع المشروع الإيراني والمشاريع الأخرى تريد إقحام العراق في هذه الأزمة هو هذا الخطر الذي يسمح للإدارة الأمريكية بأن تتجواز حكومة السيد السوداني.

وأوضح رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، أنه بلا أدنى شك أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بمزدوجين هذه القوى "المليشيات الإيرانية"، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية لم يكن لديها علم بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار العزاوي، إلى أن حكومة السيد السوداني لن تقبل بمثل هذا الهجوم، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يفهم بأن كل رئيس أمريكي يبحث عن وسام شجاعة.

وتابع: "المشكلة الكبرى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما عادت تعي أهمية أن المنطقة على بارود ورمال متحركة ربما تنهي كل شئ".

ولفت رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أن إيران أعطت فرصة لإسرائيل لا يمكن أن تحصل عليها إسرائيل بأي حال من الأحوال خلال الحروب التي شاركت فيها ضد العرب.

وأكد العزاوي، أن إيران أعطت الفرصة مرة أخرى إلى إسرائيل أن تعود إلى البحر الأحمر وباب المندب وأن تقوي قواعدها العسكرية، مشيرًا إلى أن قواعد الاشتباك متفق عليها بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.