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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. جوزية جوميز يصحح أخطاء اللاعبين

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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خاض لاعبي الزمالك، تدريبات بدنية وفنية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الأحد، بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وشرح البرتغالي جوميز بعض الجمل الفنية على هامش المران اليوم وذلك لتطبيقها من قبل اللاعبين، كما حرص المدرب على تصحيح أخطاء اللاعبين للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة .

وواصل فريق الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزية جوميز والذى وقع عقد مع الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج . 

الزمالك البرتغالي جوميز الإسماعيلي أيمن مصطفى