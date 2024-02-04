مران الزمالك.. جوزية جوميز يصحح أخطاء اللاعبين

خاض لاعبي الزمالك، تدريبات بدنية وفنية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الأحد، بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وشرح البرتغالي جوميز بعض الجمل الفنية على هامش المران اليوم وذلك لتطبيقها من قبل اللاعبين، كما حرص المدرب على تصحيح أخطاء اللاعبين للظهور بشكل أفضل في المباريات المقبلة .

وواصل فريق الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويقود الزمالك حاليا المدرب البرتغالي جوزية جوميز والذى وقع عقد مع الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف، خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .