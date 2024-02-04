الهجرة في أسبوع.. الجندي تستقبل سفيرة سويسرا وتلتقي أبطال منتخب مصر لليد

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيان يفيد بنشاط السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة خلال الأسبوع الماضي.

حيث استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. واستعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار جمهوري، مبينة أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، وأن الوزارة تلبي احتياجات نحو 14 مليون مواطن مصري حول العالم، موضحة أن الوزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.

كما شاركت جندي، احتفالية جوائز المتميزين من خريجي المملكة المتحدة المصريين التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني في مصر. وقالت الوزيرة في كلمة لها خلال الاحتفالية: "إن الاحتفال بالتعليم والتفوق الأكاديمي أمر يسعدني كثيرًا، ويسرني جداً أن المملكة المتحدة قد أتاحت مثل هذه الفرصة لشبابنا المصري، حيث تتشارك مصر والمملكة المتحدة العديد من الملفات معا، ولكن قد يكون أعظمها هو ملف التعليم الذي يحصل عليه شبابنا في الجامعات المتميزة والعريقة لدى المملكة المتحدة".

وشاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التفاصيل النهائية لـ"المؤتمر الدولي للسياحة الصحية"، الذي تعتزم الدولة استضافته من 2 إلى 3 مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت السفيرة سها جندي في كلمتها أن هذا المؤتمر سيشكل نقلة نوعية لمستقبل السياحة العلاجية في مصر، وأن وزارة الهجرة ستكون في مقدمة المؤسسات لإنجاح هذا المؤتمر الذي من شأنه أن يسهم في دفع عملية التنمية والاقتصاد المصري.

وفي احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، شاركت وزيرة الهجرة في الاحتفالية والتي حملت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية»، بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والمؤسسة، خاصة في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وضمن التعاون مع الأطباء المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأبطال منتخب مصر لكرة اليد، وقدمت لهم التهنئة لما حققوه من فوز لمصر للمرة الثالثة على التوالي، ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024 والتأهل لأولمبياد باريس 2024، مُعربة عن إعجابها بالمستوى المتميز والأداء الاحترافي لهم وقالت: " بالفعل أنتم نموذج مشرف لوطنكم ولكل شباب مصر".