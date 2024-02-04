محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية مهداة من وزارة الأوقاف.. صور

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، قافلة المواد الغذائية بعدد 2000 كرتونة مهداة من وزارة الأوقاف، وذلك بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير عام مديرية الأوقاف بمطروح، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، والدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وتضم القافلة إجمالى 2000 كرتونة مواد غذائية تضم 6 أطنان أرز ،و2 طن مكرونة، ومستهدف إهداء 5 آلاف كرتونة مواد غذائية لمحافظة مطروح، وصل منها 3 آلاف كرتونة حتى الآن، وذلك في إطار برتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتموين والتضامن الاجتماعى لتوزيع السلع الغذائية ووصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لجهود وزارات الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووزارة التموين برئاسة الدكتور على مصيلحى، ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، على الدعم الذى يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين ومنها توزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمدن المحافظة وفق مخطط مديرية التضامن بالتعاون مع مجالس المدن المعنية وكشوفات وأعداد المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على وصول المواد الغذائية إلى منازل الأسر الأكثر احتياجا بما يحافظ على حياة كريمة لهم.

محافظ مطروح يستقبل قافلة مواد غذائية من وزارة الأوقاف

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