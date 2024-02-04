افتتاح قسم "الحياة الكنسية" بمعهد الدراسات المسيحية بببا

افتتح معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، قسم "الحياة الكنسية"، بمقر المعهد في كنيسة الشهيد مار جرجس “مقر المطرانية”.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي، الذي تولّى خدمته الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية، ثم افتتحا القسم الجديد، حيث ألقى الأنبا رافائيل محاضرة عن "الأسرار والوحدة".

وفي الإطار ذاته ألقى محاضرة عن "آيات عسرة الفهم" في الاجتماع العام بالإيبارشية.

يُذكر أن "معهد الأنبا أثناسيوس للدراسات المسيحية" يحمل اسم المتنيح الأنبا أثناسيوس مطران بنى سويف السابق، كما بدأ نشاطه في عام ٢٠١٧.