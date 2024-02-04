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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعقد جلسة مع مصطفى شلبي استعدادا للقاء الزمالك والإسماعيلي

مصطفي شلبي من تدريبات
مصطفي شلبي من تدريبات الزمالك
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عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة خاصة مع مصطفي شلبي لاعب الفريق، وذلك على هامش مران اليوم الأحد بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة . 

وطالب جوميز من شلبي بالتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوي مميز وحجز مكانه في تشكيل الزمالك الأساسي . 

وشارك مصطفي شلبي في تدريبات الزمالك البدنية والفنية اليوم، وذلك بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس السبت لظروف خاصة .

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه جوميز، لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .

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