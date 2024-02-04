جوميز يعقد جلسة مع مصطفى شلبي استعدادا للقاء الزمالك والإسماعيلي

عقد البرتغالي جوزية جوميز مدرب الزمالك، جلسة خاصة مع مصطفي شلبي لاعب الفريق، وذلك على هامش مران اليوم الأحد بملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

وطالب جوميز من شلبي بالتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بمستوي مميز وحجز مكانه في تشكيل الزمالك الأساسي .

وشارك مصطفي شلبي في تدريبات الزمالك البدنية والفنية اليوم، وذلك بعد حصوله على راحة من التدريبات أمس السبت لظروف خاصة .

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه جوميز، لمواجهة فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .