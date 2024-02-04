تعليم بني سويف: فتح باب التظلم من نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، وذلك بداية من غداً الاثنين 5 فبراير وحتى 20 من نفس الشهر ولمدة 15 يوماً.

من جهته أشار "محمد عبد التواب" وكيل الوزارة، إلى اجتماعه "اليوم" بحضور عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ولبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلاب ،سليمان محمد علي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع" أ" ، وهشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب".

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( ناصر وسمسطا واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( بني سويف والواسطى والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، اعتمد " في وقت سابق من اليوم" نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 73.69 % لطلبة النظامي و33.6 % للمنازل، ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 79.7 % ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 75 % ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 89.7% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.