الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي

قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، نطالب بفرض عقوبات دولية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة ،وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وقد عارض بن غفير وزير الامن القومي الاسرائيلي في تصريحاته اليوم ،التوصل إلى اتفاق مع حماس، في الحرب الدائرة حاليا في غزة، و دعا إلى إعادة الاستيطان في غزة، كاشفا عن خطته للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة.

ووفقا لبن غفير، فإن يعتبر تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أماكن أخرى حول العالم من خلال تقديم حوافز مالية للفلسطينيين لمغادرة البلاد هي "الحل الإنساني الحقيقي".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس السبت، بوضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم «الإرهاب»، وفرض عقوبات «رادعة» عليها، معتبرة أن المستوطنين يتحدون أمراً تنفيذياً أصدرته أميركا مؤخراً ضد الأنشطة الاستيطانية.

