ورشة حكى للكاتب مصطفى غنايم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم بورشة حكى بجناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن كتابيه الصادرين عن مشروع " رؤية للنشء" بالتعاون بين وزارتى الثقافة والأوقاف، وهما كتابا "أركان الإسلام" و"أركان الإيمان" اللذان تم ترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية الإسبانية والروسية والأوردية الإندونيسية والألمانية، إضافة إلى لغة برايل للمكفوفين، وأدار الورشة د. هدى حميد مسئول ملف الطفل بوزارة الاوقاف والمشرف على المشروع.

ثمن غنايم هذا المشروع وعبر عن سعادته بأن يكون ضمن كتابه لانه مشروع يمثل تضافر الجهود بين الوزارات والمؤسسات المعنية ببناء الإنسان وإظهار صورة الدين الإسلامي السمحة التى تدعو للحوار وقبول الآخر ونبذ التطرف والانحراف. فضلا عن نشر هذه الإصدارات وترجمتها مما يتيح عرض هذه الصورة للأجانب ولغير الناطقين بالعربية. ووجه غنايم الشكر لوزارة الاوقاف على الدور التثقيفى الرائد وخصوصا الموجه للطفل لتنشئته نشأة سوية بعيدا عن الغلو والتشدد.

وقد شهدت الورشة تقديم نسخ من الكتابين للأطفال المتفاعلين الموهوبين مصحوبة بتوقيع المؤلف. وفى ختام الفعالية قدمت د. هدى حميد شهادة تقدير من وزارة الثقافة للكاتب مصطفى غنايم لمشاركته فى البرنامج التثقيفى الذى تقدمه وزارة الأوقاف.

415973034_1102627514425294_4215510265691999314_n

416325147_1072125054014690_2884291517236805462_n

417289786_2012634445775793_8737702018914895878_n