ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مجازاة نائبي رئيس حي العجوزة للتقصير في متابعه رفع المخلفات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بمجازاة  نائبي رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء والنظافة ورئيس قطاع النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل عن قطاع أرض اللواء وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة علي اكمل وجه الأمر الذي أدى إلى تواجد بؤر لتجمع المخلفات بقطاع أرض اللواء. 
موجها بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح بتواجد اي مخلفات ومتابعه اداء الشركات المسئولة عن الجمع السكني بالقطاع . 
وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات  بحى العجوزة لقطاع أرض اللواء  للتقصير في المتابعة لحالة الإشغالات وتواجد التعديات علي الطريق العام بقطاع أرض اللواء مشدداً على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة .
كما قرر المحافظ مجازاة مدير المواقف بأرض اللواء التابع لجهاز النقل الجماعي لعدم التزام مسئولي الموقف بالتواجد لمتابعه انتظام العمل بداخله . 
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل .
كما قرر المحافظ تكليف أحمد إبراهيم فهمي نائباً لرئيس حي إمبابة ومحمود عبد اللطيف محمد حسبو نائباً لرئيس حي العجوزة في اطار خطه المحافظة نحو ضخ دماء جديدة بالأحياء والمراكز وتصعيد القيادات لتحسين سير العمل .

محافظ الجيزة يجازى نائبي رئيس حي العجوزة تقصير في متابعه رفع المخلفات يجازي مدير الإشغالات بالعجوزة لقطاع أرض اللواء ومدير المواقف موقف السرفيس محافظ يكلف نواب لرئيس حي إمبابة والعجوزة أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بمجازاة نائبي رئيس حي العجوزة لقطاع أرض اللواء