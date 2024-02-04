الجنايات تقضي بالمشدد 6 سنوات لديلر بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، ديلر بمنطقة البساتين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وذلك علي خلفيه اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بكافة أنواعها خاصة مخدر الهيروين، إحرازه لسلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه.

وجاء بتحقيقات النيابة أن المتهم عثر بحوزته المتهم بين طيات ملابسه على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش خالي من الذخيرة، بالاضافه الي طلقة خرطوش وكيس بلاستيك شفاف اللون بداخله عدد ثلاثة عشر لفافة ورقية وبداخل كل منها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وميزان حساس الكتروني.