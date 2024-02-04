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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
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افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن طلب مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، عن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

كما تشهد الجلسات، إحالة مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.  

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