النيابة تستمع لشهود عيان في مصرع سيدتين بسبب الغاز بالسلام

استمعت نيابة السلام، إلى أقوال شهود العيان في واقعة تسريب غاز بشقة سكينه، والذي أسفر عن وفاة سيدة وشقيقتها وإصابه فتاة .



وقال شهود العيان: سمعنا صوت استغاثة وصريخ وحاولنا مساعدتها وتدخلنا لإنقاذ الفتاة لكن السيدة وشقيقتها لفظوا أنفاسهم الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وقالت الفتاة التي نجت من الحادث: أنها كانت بغرفتها ووجدت الغاز بكل مكان، وأن الرائحة تسيطر علي الشقة السكنية، ولم تستطع التنفس وعندما خرجت من غرفتها وجدت والدتها علي الأرض، نتيجة انقطاع الأكسجين، وظلت تصرخ وتستغيث بالجيران لإنقاذها وعلمت بوفاه والدتها من المستشفي.



كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة وشقيقتها وإصابة نجلة الأولى.



وكشفت التحقيقات أنه تم كسر الباب وتبين وجود جثتين لسيدتين وإصابة نجلة الأولي، وأخطرت الشرطة في الحال.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.