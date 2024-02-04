ضبط 7 أطنان و700 كيلو سلع غذائية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن يدار بدون ترخيص بهدف التربح غير المشروع وعلي الفور تم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالاشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية وإدارة تموين أبو كبير وتم ضبط كمية من الزيت قدرها 4 طن و500 كيلو زيت و 2 طن ملح و 1طن و200كيلو مكرونة جميعهم سلع غير مصحوبه بالمستندات الدالة على مصدرها وعليه تم التحفظ على المضبوطات وعمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 والقانون 154 لسنة 2019 والخاص بتراخيص المحال العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

من جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.