اليوم.. قطع المياه عن منطقة باسوس بالقناطر الخيرية 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لمدة 5 ساعات، تبدأ من الساعه 7 مساءً إلى الساعة 1 صباحًا.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان لها، اليوم، أن انقطاع المياه يأتي نظرًا لأعمال التكريك من قبل الري بمأخذ المحطة الرئيسية، كما نبهت على المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة التي سيتم فيها قطع المياه.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التكريم والتأكد من جودة وصلاحية المياه للشرب .