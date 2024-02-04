برلماني يقترح تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للسلع قبل شهر رمضان

اقترح النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج وكذلك تسعير السلع خاصة الاستراتيجية، وذلك فى ظل الارتفاع الكبير وبعضه غير مبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة سيكون منوط بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام خاصة وأن الفترة الاخيرة شهدت تفاوت كبير بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها اللمستهلك.



وأشار النائب عمرو هندى، إلى ان اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التى قد تؤثر حقا على أسعار السلع فى السوق المصرى، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.



وأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات كتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة فى تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناء على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.