13 مأمورية رقابية لسلامة الغذاء على مخازن التغذية المدرسية في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 5 لعام 2024، اليوم الأحد .

وكشف المركز عن تنفيذ الهيئة 13 مأمورية رقابية على مخازن التغذية المدرسية الحالية في محافظات ( القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، بني سويف، الدقهلية، دمياط، المنوفية، البحيرة، الفيوم وقنا ) ، وتم معاينة 2 موقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الشرقية، واستيفاء عدد 2 موقع ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 85 موقعا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ( البحيرة، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الفيوم والشرقية) ، وتم استيفاء عدد 2 محلب ليصبح إجمالي عدد المحالب المستوفاة 61 محلبا.

و قال التقرير ، إنه فيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 48 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الأقصر والسويس، وتم تسجيل 4 مطاعم و 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات ( القاهرة، الإسكندرية، الغربية والدقهلية ) ، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستيفاء 1 وحدة لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 276 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 15 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 1 مجزر لحوم بالهيئة وإدراج 4 مجازر بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 12 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء خلال الأسبوع الماضي 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية والدقهلية، كما تم تسجيل 4 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



