كثافات مرورية بشوارع الجيزة وطريق الإسكندرية الزراعي

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، الحالة المرورية بشوارع الجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات باتجاه المريوطية، ويشهد طريق المريوطية الدائري، المتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام، وصولا لميدان الرماية يشهد سيولة وحركة إنسيابية.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وميدان الدقي كثافات متحركة بالاتجاهين، وارتفعت هذه الكثافات بميدان الجيزة، بينما يشهد شارع ترسا بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم، وتشهد كثافات متحركة بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، ولكن بالنسبة لمحور صفط، توجد كثافات مرورية تزيد بالاتجاه لجامعة القاهرة.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، أما القادم من محافظات الدلتا باتجاه الطريق الإقليمي فيشهد طريق شبرا بنها الحر سيولة مرورية ولا توجد به أي كثافات ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار، أما القادم من الطريق الزراعي تظهر كثافات مرورية بطريق الإسكندرية الزراعي قبل الطرق الدائري ولكنها أقل من المعتاد، ويشهد الإتجاه الآخر كثافات متقطعة.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، أما عن محافظة بورسعيد تشهد سيولة مرورية بأغلب الشوارع ماعدا بعض الكثافات المعتادة بساعات الذروة الصباحية، وفي شارع جمال عبدالناصر الذي يشهد كثافات نسبية وتبدأ تقل حتى الوصول لشارع 23 يوليو، وشارع الجمهورية يشهد كثافات مرورية.