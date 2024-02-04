ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة، منها السفينة (WADI TIBA) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسياK وعلى متنها حمولة تقدر ب 66000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19087 طنا تشمل: 348 طنا بودرة تلك معبأة و 14230 طن يوريا و30 طن أسمنت معبأ و 346 طن ملح معبأ و4133 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42753 طنا تشمل: 17274 طن ذرة و9275 طن خردة و2110 أطنان فول صويا و2614 طنا ابلاكاش و4112 طن قمح و6256 طن حديد و2723 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1112 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافأة وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافأة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1811 حاوية مكافأة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 84587 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123935 طنا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3779 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروج عدد 4371 شاحنة.

نجح ميناء دمياط في استقبال أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات، واستمرارا لنجاح هيئة ميناء دمياط في جذب خدمات جديدة ومتميزة من الخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (ONE FREEDOM) التابعة للخط الملاحي الياباني (ONE) والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 154724 طنا ويصل غاطسها إلى 16 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.