المتحدثة باسم "أوكسفام": موظفونا أخلوا مواقعهم بمعظم أنحاء القطاع.. ونرتكز الآن في رفح الفلسطينية

قالت هديل قزاز المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" لـ "القاهرة الإخبارية": أن الوضع الإنساني بقطاع غزة أكثر من كارثي ومليون و700 ألف شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع، وان عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عملنا وعمل كل المؤسسات الإنسانية.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" لـ القاهرة الإخبارية: المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة تعتمد على "أونروا" وهذه المؤسسات توفر 80% من احتياجات سكانه.

وتابعت، 2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوقف عمل أونروا في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع، موظفونا أخلوا مواقعهم بمعظم أنحاء القطاع ونتركز الآن في رفح الفلسطينية.

وأردفت “نستطيع توفير بعض المساعدات لقطاع غزة ونطالب بوقف إنساني لإطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات وتسهيل وصولها للسكان”، مشيرة ان الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة غير مسبوقة وليس لها مثيل في العالم.

