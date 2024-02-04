يوم علمي بجامعة بني سويف الأهلية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس

نظم القطاع الطبي بجامعة بني سويف الأهلية،تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس الجامعة، فعاليات اليوم العلمي " The art of effective teaching " فن التدريس الفعال لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة نرمين حسن عميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية، حيث شملت الفعاليات القاء محاضرات توعوية عن " أسرار المقدم الجيد" والتي قدمتها الدكتورة مروة فتحي، ومحاضرة أخري عن" طرق التعامل مع الطالب بشكل فعال" والتي قدمها الدكتور محمد مدحت، عضوي هيئة التدريس بكلية الطب البشري.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن اليوم العلمي استهدف تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي بالجامعة الأهلية والذي يضم "كليات الطب البشري، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والتمريض، عبر تقنية الفيديو كونفرنس "أون لاين"، بهدف تنمية قدراتهم وزيادة مهارات التدريس والتواصل الفعال مع الطلاب، لخلق بيئة تعليمية وبحثية ناجحة.