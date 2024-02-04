الأرصاد: كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة نهارا وتزيد البرودة ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا شهدنا برودة بالطقس بشكل كبير معظم محافظات الجمهورية الأيام الماضية في فترات النهار والليل، حيث شهدنا انخفاضا بقيم درجات الحرارة، ومن الأمس بدأ الاستقرار بالأحوال الجوية وقيم درجات الحرارة بدأت بالارتفاع والتحسن النسبي، حيث كنا نسجل درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 15، و16 درجة مئوية، وبالأمس سجلنا 17 درجة مئوية عظمى، واليوم نشهد مزيدا من التحسن بالأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أنه يوجد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس، وأغلب مصادر الكتل الهوائية، كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، مما يؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة اليوم والأيام المقبلة، ولكن الكتل الصحراوية تشعرنا بالبرودة الشديدة خلال فترات الليل لأن هذه الكتل نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي نشعر بالبرودة الشديدة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر أغلب محافاظات الجمهورية.

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة نشهد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس واستقرار ودفئ، ولكن فترات الليل المتأخرة ستظل الأجواء بها باردة، وأيضا فترات الصباح الباكر وتصل درجات الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، والمدن الجديدة 8 درجات، وبعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد تشهد أقل من 5 درجات ويتكون الصقيع على المزروعات.