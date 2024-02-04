معرض الكتاب.. "خط الزناتي" تكشف أحوال البادية في المغرب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عن سلسلة "روائع الأدب العربي"، رواية "خط الزناتي" للأديب والروائي المغربي شعيب حليفي، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55.

تتألف رواية "خط الزناتي" من 10 فصول.

يقدم المؤلف في هذه الرؤية صورة حياة البادية بالمغرب الغربي من خلال شخصية الرواية "موسى الزناتي" الذي يبرزه من خلال موسم الحصاد، فأحداث الرواية تدور في زمن انتهاء موسم الحصاد يقدمها في شكل قالب يجمع ما بين الفانتازيا والرمزية.

وجاء على غلاف الرواية "هكذا فكرت، كما كان جدي الشيخ الزناتي يفكر في ذلك الزمن وهو في خلوته العالية وقد تحرر من العالم السفلي كي يحيط بعوالم مترامية تستعصي على العقل المحدود والفاني.

النقطة هي الخروج من العدم إلى الوجود، هي الأم الولود في نقط متتالية تتفرق وتجتمع وتتحول من اللاشكل إلى الشكل والهيئة تتفرد وتتماثل مع الهيئات العليا الفلكية في نظامها وبيوتها ومعانيها".