زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يسيطر على المتطرفين في حكومته

قال وزير المعارضة الاسرائيلي يائيير لابيد ، اليوم الأحد، إن نتنياهو لا يسيطر على المتطرفين في حكومته، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف يائيير لابيد، أن تصريحات بن غفير ضرر مباشر لأمن إسرائيل.

وفي وقت سابق، صرح يائير لابيد، بأن مشكلة بلاده تكمن في حكومة يديرها بنيامين نتنياهو.،و إن النظام السياسي في بلاده ليس الحل، بل إنه هو المشكلة في حد ذاتها.

وأوضح، أن الوضع الحالي في بلاده قد فُقدت فيه السيطرة ولا أحد يعتني بالأمر أو يهتم، مضيفا أن "هناك مئات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من مستوطناتهم ولا أحد لديه إجابة حول متى سيعودون إلى منازلهم، سواء في الجنوب أو الشمال الإسرائيليين"،