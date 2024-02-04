بعد وصول اللحمةلـ500 جنيه.. "مواطنون ضد الغلاء" تطالب الحكومة بوقف العمل بالمجازر

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء الحكومة بإيقاف العمل فى جميع المجازر المصرية _ الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة إرتفاع اسعار اللحوم ، والتى تجاوزت أسعارها سقف 400 جنيها فى المناطق الشعبية و 500 جنيه فى المناطق التى يسكنها الأغنياء .

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن ما يجرى سباق جنونى وحالة سعار أصابت كبار تجار المواشى وأصحاب المزارع.

وأضاف أن معظم المواشي الموجودة فى مصر الان جرى إستيرادها منذ عدة شهور وبأسعار دولار ما قبل 30 جنيه سعر السوق السوداء فضلا عن العلف ومدخلاته التي جرى استيرادها بنفس سعر الدولار فى حينه.



وقال العسقلانى إن الزيادات اليومية بل واللحظية التى تحدث فى مصر الان بناء على اسعار وهمية للسوق السوداء للدولار _ امر بالغ الخطورة ، وينطوي على عمل إجرامي وغير أخلاقي ويتنافى مع كل الاعراف الدينية والوطنية والإنسانية.

وطالب العسقلاني محلات الجزارة بالتوقف عن العمل لحين انتهاء هذه الموجه السعاريه الإنتهازيه.

وحذر العسقلاني من استمرار هذه الموجة غير المسبوقة، مؤكدا أن سعر كيلو اللحم الشعبي قد يتجاوز ٥٠٠ جنيه قبل حلول شهر رمضان المعظم .