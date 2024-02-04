تداول 18 ألف طن و896 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 896 شاحنة و 1552 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 496 شاحنة 1537 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 400 شاحنة 15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل والحرية1 بينما تغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 3490 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)للسفن الاربع وهي آور ، بريدج ، كوين نفرتيتي وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينتين النوي اكسبريس و SEA WAVE1 وعلي متنها 1480 سيارة بوزن 2960 طن قادمة من جدة .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1415 راكب بموانيها.