يوم الخير .. مراكز الشباب توزع ملابس وبطاطين في دمياط

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظ دمياط عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير .. لبسك لغيرك بمركز شباب مدينة عزبه البرج تحت وزير الشباب والرياضة الدكتور " أشرف صبحى" مبادرة الخير في نسختها الرابعة تستهدف المواطن الاكثر احتياجاً بجميع المدن والقرى ونجوع مصر

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير...لبسك لغيرك عيد"وذلك لتوزيع الملابس والبطاطين للأسر الأكثر احتياجا والأدوات المدرسيه على الطلاب والتلاميذ الاكثر احتياجا وتم افتتاحها اليوم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرس والتي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط ادارة الشباب

وقدم الدكتور أشرف صبحي الشكر وكلاء الوزارة مديري المديريات على الاعداد والتنظيم الجيد للمبادرة في نسختها الرابعة ،مؤكدا على حرصه على متابعة التنفيذ والمضي قدما نحو تحقيق الرسالة والهدف التي تسعي ليه وزارة الشباب والرياضة لرعاية ودعم الاسر الاكثر احتياجاً ووصول الخدمات المقدمة من مراكز الشباب لجميع أنحاء الجمهورية والذي يأتي ضمن رعاية كاملة من الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية ًحيث جاء تنفيذ مبادرة يوم الخير في سياق استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل الاسر المصرية لمواجهة ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية وغلاء الأسعار وتحقيق الحماية المجتمعية للأسر المصرية، وأشار ببدء إطلاق المعرض وذلك عبر الفيديو كونفرنس وبحضور وكلاء الوزارة بجميع المديريات .

وحرص الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية عَلى متابعة مراكز الشباب التى تنفذ بها المبادرة للوقوف على مدى تقديم مستوى الخدمة للمواطنين وللتاكيد على تجهيز كافة الاماكن المتاحة بمراكز الشباب لإستقبال المبادرة والمشاركة في تنفيذ المبادرة كونها مسئولية مجتمعية وطنية والتي تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد الوطن الواحد

وتأتي مبادرة يوم الخير تحت شعار" لبسك لغيرك عيد " في نسختها الرابعة بعد ما تم تنفيذها خلال شهر رمضان الماضي وعيد الأضحى وفى دخول المدارس ونفذت المبادرة اليوم بمشاركة مركز شباب مدينة عزبه البرج لتوزيع الملابس علي الأسر الاكثر احتياجا ًحيث ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والاستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية



