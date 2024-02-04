محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع مدينة بلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة مفاجئة لمدينة بلبيس في الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذلك التأكد من رفع كافة الاشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد اعمال إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض ليربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه حيث من المقرر أن يضم سلماً كهربائياً ومصعد يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وسلم خرساني وذلك للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال انشاء الكوبري وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمه أبناء المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة اعمال التطوير والرصف الجارية بمنطقتي حي النادي والشبراوي وشارع المتاجر باستخدام بلاط الإنترلوك بتكلفة 20 مليون جنيه لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وكذلك تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع المناسبة وخلف مجلس المدينة بتكلفة 10 مليون جنيه مشدداً على ضرورة مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة بلبيس بتفقد منطقة موقف السلام مشدداً على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السيارات والمارة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وتلبية كل احتياجاتهم بما يضمن لهم حياة كريمة.