الأونروا: ارتفاع عدد قتلى العاملين في الوكالة منذ بدء الحرب على غزة لـ 152

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ارتفاع عدد قتلى العاملين في الوكالة منذ بدء الحـرب على قطاع غزة إلى 152 شخصا.

جاء ذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان المتحدث باسم الأونروا قد صرح للقاهرة الإخبارية، بأن قرار تعليق تمويل عدد من الدول للوكالة، ضربة كبرى لنا، مضيفا: تعليق تمويل عدد من الدول للوكالة سيؤثر على عملياتنا بالمنطقة.

وتابع المتحدث باسم الأونروا: "نشعر بالمرارة بسبب التعجل من الدول التي علقت تمويل الوكالة، نحن المؤسسة الأممية الكبرى العاملة في قطاع غزة".

وشدد المتحدث باسم الأونروا، على أن وكالة الغوث هي الشاهد على القضية الفلسطينية.