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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لافروف: السياسة الأمريكية الاستفزازية المصدر الرئيسي للتصعيد في شبه الجزيرة الكورية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسية "سيرجي لافروف" أن السياسة الأمريكية الاستفزازية هي المصدر الرئيسي للتصعيد في شبه الجزيرة الكورية، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضاف "لافروف" أن وقف الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها من شأنه أن يسهم في تطبيع الوضع بشبه الجزيرة الكورية.

واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عدد من دبلوماسيين الروس لتقديم شكاوى بشأن انتقادات موسكو لتصريحات الرئيس "يون سوك يول" عن سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

وقالت الوزارة إن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية تشونج بيونج وون استدعى السفير جورجي زينوفييف أمس السبت ليبلغه بأن انتقاد موسكو لتصريحات يون سيكون له تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.

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