طقس الإسكندرية.. أمطار متفاوتة الشدة وسط تكاثر للسحب المنخفضة

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد 4 فبراير أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وتكاثر للسحب المنخفضة، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 13 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 20 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل عن أخر صور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل مع تقدم الوقت، والفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة.

وأكمل البيان يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتكون ظاهرة الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واعتبارا من الإثنين ارتفاع طفيف و تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4)درجة مئوية.