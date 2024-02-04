طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والصغرى بسانت كاترين درجة تحت الصفر

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 14 درجة، ورياح معتدلة 28 كيلو مترًا / الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 12 درجات، والصغرى درجة تحت الصفر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة:

رأس سدر الصغرى 8 والعظمى 19.

طابا الصغرى 8 والعظمى 17.

كاترين الصغرى سالب واحد والعظمى 12.

طور سيناء الصغرى 9 والعظمى 19.

شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد .

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أوضحت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل مع تقدم الوقت.

والفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كانت مدينة سانت كاترين، قد اكتست بحلة بيضاء بعد هطول أمطار ثلجية غطت أجزاء متفرقة من الجبال التي بدأت تتساقط مساء الأربعاء الماضي، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهي فترة ترويج سياجي للمدينة لمحبي وعشاق مشاهدة سقوط الثلج، وسط فرحة من الأهالي خاصة قاطني القرى والوديان والتجمعات البدوية، التي تعتمد على المطر في الزراعات الموسمية ورعي الأغنام والإبل، وتعد مصدر الشرب الوحيد في الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه.

من جانبها رفعت الوحدة محلية لمركز ومدينة سانت كاترين درجة الاستعدادات القصوى؛ لمواجهة موجة الصقيع التي تشهدها المدينة حاليًا.