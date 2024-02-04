صور الأقمار الصناعية.. استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل والوجه البحرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية، اليوم الأحد، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقى السواحل مع تقدم الوقت.



وأوضحت الأرصاد، أن الفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 العظمي والصغرى 8 درجة

FB_IMG_1707032466812