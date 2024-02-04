ابتكار جديد لمظلة طائرة تتبع مستخدمها أثناء المطر

تمكن شاب من استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير مظلة الرأس لتتبع مستخدمها أثناء المطر بعدما شاهد عواقب استخدام المظلاة المستخدمة مسبقا والتى كانت قد يؤدى الى تشنج مؤلم في الذراع في كثير من الأحيان ولكنه قدم الحل مع مظلة طائرة تتبع المستخدمين .

وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس.

ويقول المهندس في تصريحات صحفية لماذا لم تتغير المظلات حقا منذ 4000 عام والتصميم الأساسي تماما نفسه ولكننا في عام 2024 ولا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير .

وتتكون المظلة من إطار مركزي على شكل X مكون من أربع أذرع مصنوعة من ألياف الكربون وهي قوية وخفيفة في الوقت نفسه.

وتحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية ما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة .

وتم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها يتقنية ثلاثية الأبعاد.

ومنذ ذلك الحين أدى الإصلاح إلى جعل الجهاز أكثر استقرارا .